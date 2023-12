Tot en met 10 december vindt het WK darts plaats van de World Darts Federation (WDF) vanuit Lakeside. Het toernooi is live te volgen op Youtube.

WDF

Vanaf midden december is het WK Darts van dartsbond PDC te zien maar tot en met 10 december speelt dartsbond WDF haar wereldkampioenschap. Het toernooi wordt gespeeld vanuit het bekende Lakeside Leisure Complex in Frimley Green. Onder andere de Nederlanders Jelle Klaasen, Wesley Plaisier, Chris Landman, Alexander Merkx, Moreno Blom, Dennie Olde Kalter en Jarno Bottenberg doen mee aan het toernooi. Er is ook een toernooi voor vrouwen tijdens dit WK waar onder andere de Nederlanders Aileen de Graaf, Anca Zijlstra, Aletta Wajer en Priscilla Steenbergen doen mee. Er valt een totaal prijzengeld van £ 257.000 te verdelen.

Kijken

Voorheen werd het WK Darts vanuit Lakeside uitgezonden door Eurosport. Maar het is de WDF dit jaar niet gelukt om een partij te vinden die de wedstrijden gaat uitzenden. Daarom is het hele toernooi gratis te volgen op Youtube.

Meer informatie vind je hier.