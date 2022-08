Vanaf vandaag is de eerste aflevering van de tiendelige serie ‘Hous of the Dragon’ te zien op de streamingdienst HBO MAX.

Fire & Blood

De nieuwe serie van HBO MAX is gebaseerd op Fire & Blood van George R.R. Martin. De serie speelt zich 200 jaar eerder af dan de gebeurtenissen uit Game of Thrones en vertelt het verhaal van House Targaryen. De cast bestaat onder andere uit Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel en Rhys Ifans.

Populair

Of de nieuwe serie net zoals populair wordt als Game of Thrones moeten we nog afwachten. De streamingdienst kampte echter zondagavond bij de premiere van de eerste aflevering van House of the Dragon wel met diverse storingen. Inmiddels zouden al miljoenen abonnees de eerste aflevering hebben gezien.

De eerste aflevering van de serie is sinds vandaag te zien op de streamingdienst HBO MAX. Meer informatie vind je hier.

Video: