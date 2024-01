KPN heeft haar glasvezelnetwerk onlangs uitgebreid met de overname Coöperatie Glasvezel Noord. Daarnaast investeert het bedrijf ook zelf in verdere uitbreiding van het netwerk.

CGN

KPN en de Coöperatie Glasvezel Noord (CGN) hebben overeenstemming bereikt over de overname van het glasvezelnetwerk van de coöperatie. De ledenraad van de coöperatie heeft daar unaniem mee ingestemd. Het netwerk bestaat uit circa 3700 adressen en ligt in het noorden van Drenthe. De adressen in de buitengebieden van de gemeenten Assen, Noordenveld en Tynaarlo zijn voorzien van een glasvezelaansluiting van CGN.

Zoetermeer

Onlangs heeft KPN bekend gemaakt ook in Zoetermeer het glasvezelnetwerk verder uit te breiden. Tot en met de zomer van 2024 werkt de aanbieder aan uitbreidin van het netwerk in de wijken Centrum, Palenstein, Driemanspolder en Dorp. Naast KPN is ook Open Dutch Fiber actief met een eigen netwerk in dit gedeelte van Zoetermeer.