Het Klokhuis is verkozen tot Favoriete Jeugdprogramma tijdens de NPO Zapp Awards 2023. Ook Dieuwertje Blok, StukTV, Meester Jesper, Bon Bini Holland 3, Bankzitters en Het Jachtseizoen mochten een award in ontvangst nemen bij de uitreiking van jeugdprijzen. Klaas van Kruistum en Britt Dekker presenteerden de awardshow live vanuit Studio 21 in Hilversum, met optredens van Claude, Zoë Tauran en Stefania.

Stemmen

Kinderen hebben in de afgelopen stemrondes massaal gestemd op hun favoriete acteurs, programma’s, online sterren en artiesten. Tijdens de Zapp Awards mochten kinderen nog stemmen op hun Favoriete Jeugdprogramma en de Veer In Je Reet Award. Jamai Loman en Edson da Graça maakte bekend dat Het Klokhuis van Floor de prijs voor Favoriete Jeugdprogramma in ontvangst mocht nemen. Daarnaast reikten onder meer Ilse Warringa en Ruben van der Meer, Niek Roozen en Dzifa Kusenuh, Gioia Parijs en Matheu Hinzen, Stefan Jurriëns, Tim Senders, Edson da Graça en Jamai Loman een Zapp Award uit.

Een overzicht van alle winnaars in de zeven categorieën:

Favoriete Ster Online: Meester Jesper

Favoriete Track NL: Bankzitters – Je Blik Richting Mij

Favoriete Jeugdfilm NL: Bon Bini Holland 3

Favoriete Online Serie: Puberende Bejaarden – StukTV

Favoriete Ster Jeugdprogramma: Dieuwertje Blok

Favoriete Familieprogramma: Het Jachtseizoen

Favoriete Jeugdprogramma: Het Klokhuis

NPO Zapp Awards 2023

De NPO Zapp Awards zijn dé jeugdprijzen voor beste programma’s, presentatoren, online sterren en artiesten van het afgelopen jaar, bepaald door kinderen. De NPO Zapp Awards worden sinds 2018 uitgereikt en is een samenwerking tussen NPO Zapp en KRO-NCRV.