Radiozender Team FM bestaat 10 jaar

Vandaag bestaat radiozender Team FM precies 10 jaar. Team FM begon op 1 augustus 2011 op de analoge radio bij Ziggo op de kabel in Drenthe, Friesland, Groningen en Twente.

Uitbreiding

Het bereik van de radiozender is de jaren daarna alleen maar groter geworden. In 2013 volgde de eerste uitbreiding met doorgifte via de kabel in de provincie Overijssel. Vanaf 2015 volgende daarna ook de uitbreiding via het digitale pakket bij Ziggo. Hierdoor was Team FM ook te beluisteren via de TV op kanaal 921.

DAB+

In 2015 kwam de radiozender in contact met de Broadcast Partners en kreeg daardoor toegang tot de DAB+ etherfrequentie van MTVNL in Emmen en omstreken. Hierdoor was Team FM niet alleen op de thuisradio te ontvangen, maar ook in de ether via DAB+.

FM

In januari 2020 werden weer een aantal frequenties opnieuw geveild en de radiozender bracht deze keer het hoogste bod uit voor de FM kavel 96.0 MHz in Stadskanaal. Sinds zondag 1 maart 2020 is Team FM nu ook te ontvangen op de FM 96.0 MHz in Stadkanaal en omgeving en ver daarbuiten ook via DAB+ op de autoradio.

Thuisstudio’s

Team FM verzorgt nu 24 uur per dag, zeven dagen per week, live uitzendingen op nationaal en regionaal niveau vanuit 70 thuisstudio’s. Meer dan 100 mensen werken nu mee aan deze radiozender en er is veel aandacht voor regionaal talent, maar het doorgeven van nieuws uit de regio behoort ook tot de taken van de medewerkers. Lokale dj’s presenteren daarom dagelijks live programma’s die dicht bij de luisteraars staan.

Kanalen

Op de website teamfm.nl en via de gratis mobiele app heeft Team FM op dit moment de beschikking over 9 verschillende kanalen waar je naar verschillende formaten van muziek kunt luisteren. Engelstalig hits, country, piratenplaten, geheime zender hits, Nederlandstalige hits en natuurlijk ook veel muziek van regionale artiesten.

Sociale media: