T-Mobile Nederland gaat samen met Open Dutch Fiber in zes wijken van Rotterdam Prins Alexander internet via glasvezel aanbieden.

Wijk per wijk

In november starten T-Mobile en Open Dutch Fiber met de aanleg in de wijk Ommoord, daarna zullen Zevenkamp, Het Lage Land, Oosterflank, Prinsenland en ‘s-Gravenland volgen. In totaal worden meer dan 41.000 huishoudens aangesloten. Het netwerk is naar verwachting februari 2023 klaar.

Januari 2022

In november starten de werkzaamheden en in januari 2022 worden de eerste woningen in Rotterdam Prins Alexander aangesloten. De overlast zal daarbij volgens de bedrijven minimaal zijn doordat er gebruik wordt gemaakt van een innovatieve aanlegmethode waarmee tot vijfmaal sneller wordt gewerkt. Open Dutch Fiber en T-Mobile werken hard aan de uitrol van glasvezel in Nederland om dit jaar nog meer nieuwe projecten buiten Rotterdam aan te kondigen.

Netwerken

T-Mobile levert al glasvezeldiensten in Den Haag, Eindhoven en andere delen van Rotterdam en binnenkort in Zoetermeer, Haarlem, Utrecht en Ridderkerk. Op andere plekken wordt gebruikgemaakt van netwerken van andere aanbieders.

