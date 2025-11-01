Vandaag, 1 november, viert BNNVARA het honderdjarig bestaan. Precies een eeuw na de oprichting van de VARA in 1925 staat de programmering volop in het teken van deze mijlpaal.

De nacht van 100 jaar BNNVARA

In de nacht van 1 op 2 november presenteren Astrid Joosten en Erik Dijkstra ‘De nacht van 100 jaar BNNVARA’. Vanaf middernacht ontvangen zij programmamakers van vroeger en nu. Er wordt teruggekeken naar klassiekers uit het VARA-verleden, zoals de uitzending van Paul de Leeuw met zanger René Klijn, kort voordat Klijn aan aids overleed.

Feest van herkenning

De nacht wordt een feest van herkenning én reflectie: van ‘Kopspijkers’ tot ‘De Sterrenshow’ van Willem Ruis, van ‘Koning Klant’ tot ‘Zo is het toevallig ook nog eens een keer’, en van ‘Open en Bloot’ tot ‘Spuiten en Slikken’. Bijna niets blijft onbesproken en veel moois wordt nog één keer bekeken.

‘De nacht van 100 jaar BNNVARA’ is van zaterdag 1 op zondag 2 november, van 0.00 tot 7.00 uur te zien te zien bij BNNVARA op NPO 1. Meer informatie via de website van de omroep.