RTL heeft met afschuw kennisgenomen van de verklaringen van alle slachtoffers die de afgelopen dagen hun verhaal hebben gedaan in de media en ook vandaag via het programma BOOS. De uitzending is inmiddels al 1 miljoen keer bekeken. Dit bericht RTL in een statement op haar website.

BOOS

de uitzending van het BNNVARA-programma over misstanden bij het programma The Voice of Holland is sinds vanmiddag te zien op Youtube. In de aflevering worden in de woorden van RTL- „zeer ernstige aantijgingen” – van seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik van onder anderen Ali B en Jeroen Rietbergen achter de schermen bij The Voice of Holland, uit de doeken gedaan.

“Ronduit verschrikkelijk”

“Wat we de afgelopen week hebben gehoord en gezien, is ronduit verschrikkelijk. Niet alleen moet de onderste steen boven komen, maar ook moeten alle betrokken partijen actief in kaart brengen welke concrete maatregelen kunnen worden genomen om toekomstige misstanden te voorkomen,” aldus Sven Sauvé, CEO RTL Nederland. “RTL heeft het OM deze week gevraagd om actief onderzoek te doen naar de gemelde misstanden. Daarnaast heeft de producent van The Voice (ITV) opdracht gegeven tot een extern onderzoek. RTL heeft er bij ITV op aangedrongen dat dat onderzoek met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en onafhankelijkheid wordt uitgevoerd.”

John de Mol

John de Mol, mediamagnaat en bedenker van de RTL-talentenjacht, reageert in de uitzending van BOOS. De Mol is in april 2019 op de hoogte gebracht van het grensoverschrijdend gedrag van zijn zwager Jeroen Rietbergen bij The Voice of Holland.

Van de buis

Zaterdag maakte RTL bekend de talentenjacht direct van de buis te halen vanwege verhalen van grensoverschrijdend gedrag achter de schermen.

Video

De uitzending van BOOS is te zien via Youtube.