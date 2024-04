Talpa Network heeft een contentpartnership gesloten met Viaplay Group, het moederbedrijf van streamingservice Viaplay. Talpa Network krijgt toegang tot een selectie van het sportaanbod uit het portfolio van Viaplay en gaat dit uitzenden op het huidige SBS9 dat per 5 april a.s. verdergaat onder de naam Viaplay TV. Dit bericht Talpa in een persbericht.

Formule 1, darts en voetbal

Naast Formule 1, darts van de Professional Darts Corporation (PDC) en voetbalwedstrijden uit de Engelse Premier League en Duitse Bundesliga blijven internationale series en films, en entertainment van eigen bodem, te zien op Viaplay TV. De gezamenlijke intentie van Talpa Network en Viaplay Group is om het sportaanbod op Viaplay TV in de nabije toekomst te vergroten.

“Prachtige samenwerking”

Frans Klein, Directeur Video van Talpa Network: “Dit is voor ons een prachtige samenwerking. Viaplay heeft een groot aanbod van mooie content, waaronder livesport. En dan met name sporten die in Nederland immens populaire zijn: Formule 1, darts, voetbal uit omringende landen. Wij zijn blij dat we sportminnend Nederland een selectie van de sportevenementen van Viaplay kunnen aanbieden op het open net.”

Sport

Komend weekend is er op Viaplay TV ruim aandacht voor de Formule 1 Grand Prix van Japan. In april staat ook onder meer Darts uit de Premier League – Birmingham (11 april, 20.00 uur) en Rotterdam (18 april, 20.00 uur) – op het programma. Evenals livewedstrijden uit de Premier League: Fulham – Newcastle United (6 april, 16.00 uur), Tottenham Hotspur – Nottingham Forest (8 april, 20.30 uur), Manchester City – Luton Town (13 april, 15.30 uur) en Chelsea – Everton (15 april, 20.30 uur).

SBS 9 is bij diverse aanbieders te zien in het digitale basispakket. Bij Ziggo en KPN op kanaal 19 en bij Odido op kanaal 12.