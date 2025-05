De sportzender Viaplay TV is vanaf nu ook te zien bij KPN. De zender is te vinden via kanaal 51. Binnenkort komt ook Viaplay TV+ beschikbaar via KPN.

Viaplay TV

Viaplay TV is half maart gestart als zelfstandig televisiekanaal bij aanbieders Delta, Odido en Ziggo. Viaplay TV zendt een deel van het Viaplay-aanbod, zoals voetbalwedstrijden uit de Premier League, de Bundesliga, de vrijdagtrainingen van de Formule 1 en verschillende darts toernooien live uit. Daarnaast kunnen kijkers bij Viaplay TV kijken naar de samenvattingen van alle Formule 1-races die vanaf dit seizoen exclusief te zien zijn bij Viaplay – en niet langer bij de NOS Ook de verschillende raceprogramma’s zijn onderdeel van de nieuwe programmering van Viaplay TV.

Viaplay TV+

Naast Viaplay TV is sinds half maart ook televisiezender Viaplay TV+ van start gegaan bij aanbieders Odido en Delta. Deze extra televisiezender is als aanvullende premiumzender te abonneren. Deze zender zal binnenkort ook te abonneren zijn via KPN en Ziggo.

Aanbieding

Om de uitbreiding van de distributie naar KPN te vieren komt de streamingdienst met een tijdelijke aanbieding die duurt tot en met 1 juni. In deze periode is een ‘basis’ jaarabonnement beschikbaar voor €14,99 per maand in plaats van €19,99. Deze aanbieding is alleen geldig voor nieuwe klanten. Meer informatie over deze aanbieding staat op de website van Viaplay.