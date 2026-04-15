Ziggo mag de term “glasvezel-kabel” blijven gebruiken in haar reclame-uitingen. Dit heeft de rechter bepaald. KPN spande de rechtszaak aan omdat Ziggo de term ‘glasvezel-kabel’ in reclames gebruikt. De rechtbank oordeelt nu dat Ziggo dit mag doen.

“Oneerlijke handelspraktijken”

KPN heeft verschillende vorderingen ingesteld op grond van de stelling dat Ziggo zich schuldig maakt aan oneerlijke handelspraktijken. Het gaat er in het bijzonder om dat Ziggo in haar uitlatingen onvoldoende duidelijk maakt dat haar netwerk bestaat uit een combinatie van glasvezel en coaxkabel. Volgens KPN zal de gemiddelde consument ten onrechte denken dat Ziggo een volledige glasvezelverbinding aanbiedt, dan wel een internetverbinding die daarmee op één lijn kan worden gesteld. Een belangrijk onderdeel van het geschil tussen partijen daarbij is of de term “glasvezel-kabel(netwerk)” misleidend is.

Ziggo maakt zich niet schuldig

De conclusie van de rechtbank is dat niet is gebleken dat Ziggo zich schuldig maakt aan oneerlijke handelspraktijken. KPN wordt niet gevolgd in haar standpunt dat de term “glasvezel-kabel(netwerk)” altijd misleidend is voor de aanduiding van het netwerk van Ziggo. Er moet namelijk worden gekeken naar de context waarin die term wordt gebruikt en de toelichting die daarbij wordt gegeven. Ziggo heeft uitgelegd dat zij toelicht dat haar netwerk bestaat uit zowel glasvezel als coaxkabel.

KPN heeft niet duidelijk gemaakt dat Ziggo de term “glasvezel-kabel(netwerk)” gebruikt op een wijze die misleidend is voor de consument, aldus de rechtbank. KPN wordt ook niet gevolgd in haar stelling dat een claim van Ziggo – dat 97% van het internetsignaal van haar netwerk via glasvezel gaat – onjuist en misleidend is.

De hele uitspraak vind je hier.