Alle Nederlanders samen verbruikten in het vierde kwartaal van 2025 maar liefst 829 miljoen gigabyte aan mobiele data. Dit is opnieuw een recordhoogte. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van de Telecommonitor van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Mobiele dataverbruik

Een opvallende ontwikkeling is dat het mobiele dataverbruik van Odido inmiddels groter is dan het gezamenlijke verbruik van KPN en VodafoneZiggo. Op de mobiele telefoniemarkt blijven KPN en Odido de marktleiders. De jaarcijfers over 2025 laten een indrukwekkende ontwikkeling zien. Het totale mobiele dataverbruik is in drie jaar tijd bijna verdubbeld: van 1,6 miljard gigabyte in 2022 naar bijna 3 miljard gigabyte in 2025. Tegelijkertijd daalt het traditionele mobiel bellen (niet via internet) verder, na een piek tijdens de coronajaren 2020 en 2021.

Glasvezel

De glasvezeluitrol blijft volgens ACM in hoog tempo doorgaan, maar groeit over heel 2025 minder hard dan de jaren hiervoor. Het aantal huishoudens met toegang tot glasvezel steeg dit kwartaal met circa 220 000 aansluitingen en ook het aantal huishoudens dat daadwerkelijk een glasvezelabonnement afsluit groeit gestaag verder. Ook de internetsnelheden van consumenten zijn flink vooruitgegaan. Waar in 2013 nog bijna 58% van de consumenten een internetsnelheid had van minder dan 30 Mbps, is dit in 2025 gedaald tot slechts 0,5%. Inmiddels beschikt 91,3% van de Nederlanders over een internetsnelheid van meer dan 100 Mbps.

