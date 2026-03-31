Per woensdag 1 april is Radio Noordzee ook te beluisteren via het digitale radiopakket van KPN.

1-jarig bestaan

Radio Noordzee viert woensdag 1 april haar 1-jarig bestaan als radiozender onder de vlag van Talpa. Radio Noordzee is ooit begonnen als zeezender in de jaren zeventig onder de naam Radio Noordzee Internationaal (RNI). De radiozender heeft daarna in de jaren negentig uitgezonden in Nederland onder de naam Radio Noordzee Nationaal en is in 2005 verder gegaan onder de naam Qmusic. Talpa is altijd eigenaar gebleven van het merk Radio Noordzee Nationaal.

Luisteren

De radiozender is sinds 1 april 2025 te horen via DAB+ daarnaast is de dekking het afgelopen jaar uitgebreid met aantal etherfrequenties op de FM en is de radiozender al enige tijd te horen via Ziggo. Wereldwijd is de radiozender te beluisteren via Internet.

KPN

Vanaf woensdag 1 april is de radiozender ook te beluisteren via het digitale radionetwerk van KPN. De radiozender is te beluisteren via kanaal 807.