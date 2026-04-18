Het themakanaal De Beste 90’s van Radio Veronica is vanaf nu te horen via DAB+ en Internet. Het kanaal vervangt de themazender Radio Veronica Non-stop.

Op de themazender De Beste 90’s zijn, zoals de naam van de zender al doet vermoeden, de beste Veronica-hits uit de jaren negentig te horen. De radiozender is wereldwijd te beluisteren via Internet en in grote delen van Nederland via DAB+. De zender neemt de plek in van Radio Veronica Non-stop op het DAB+-netwerk van MTVNL op kanaal 7D. De livestream kan je hier beluisteren.