Vandaag, maandag 30 maart, gaat op 4EVER49 Radio de Top 449 Lente-editie van start. “Met de allerbeste hits uit de jaren ’60, ’70 en ’80 — Celebrating Life!”, aldus de radiozender in een persbericht.

Lente-editie

De lente is in aantocht en 4EVER49 Radio viert dat met een beproefd nieuw muzikaal evenement: de TOP 449 Lente-editie. Van maandag 30 maart tot en met vrijdag 3 april 2026 hoor je elke dag de allerbeste pop, soul en feelgood-classics uit de jaren ’60, ’70 en ’80 — dagelijks van 09:00 tot 16:00 uur. Op vrijdag 3 april loopt de uitzending door tot 17:00 uur. Presentator Ron Davids neemt het allerlaatste uur voor zijn rekening en begeleidt luisteraars spannend door de top 10 — tot aan de onthulling van de mysterieuze nummer 1.

Nieuw seizoen, gloednieuwe lijst

De lijst wordt samengesteld door muzieksamensteller Thijs Bakker, uitsluitend op basis van airplay: hoe vaak een nummer op 4EVER49 Radio is gedraaid.

Prijzen

De volledige TOP 449-lijst is al te vinden op de website van de radiozender alleen nummer 1 blijft geheim tot het allerlaatste moment. Met het raden van de nummer 1-positie kunnen prijzen worden gewonnen. Meer informatie via deze website.

Luisteren kan via DAB+, Internet en diverse digitale radiopakketten. De TOP 449 Lente-editie wordt gepresenteerd door René Visschers, Hans Klein, Klaas van het Hof, Harald Bos en Pierre Van der Stappen. Het allerlaatste uur — de top 10 en de grote onthulling van nummer 1 — is de eer aan Ron Davids.