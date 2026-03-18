De commerciële radiozender Radio Suc6 is vanaf nu ook te beluisteren via de digitale ether (DAB+) in de regio Zuidwest Brabant.

Vergunningen

Het bedrijf achter Radio Suc6 heeft bij de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) vergunningen verkregen om uit te zenden via drie lokale DAB+-netwerken in de regio Zuidwest Brabant. Hierdoor is de radiozender nu te beluisteren in de omgeving van Tilburg, Breda, Roosendaal, Bergen op Zoom, Etten-Leur en Waalwijk via DAB+ kanalen 8A, 8B en 8C.

“Beste mix”

Radio Suc6 staat voor de beste mix van toen en nu. “Met muziek uit de afgelopen 66 jaar biedt het station een herkenbare en toegankelijke programmering waarin klassiekers en recente hits elkaar perfect afwisselen”, aldus de radiozender in een persbericht. Ieder halfuur brengt Radio Suc6 het laatste nieuws, weer en verkeer. Daarnaast is er aandacht voor activiteiten en evenementen in de regio. Radio Suc6 geeft DAB+ radio’s weg aan (nieuwe) enthousiaste luisteraars, om te vieren dat de radiozender nu digitaal te ontvangen is. Meer informatie via de website van de radiozender.