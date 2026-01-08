De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) start op 15 januari 2026 met een verdeling van lokale DAB+ vergunningen. In totaal gaat het om 784 beschikbare vergunningen, verspreid over verschillende gebieden (allotments) in Nederland. Het gaat om capaciteit in de zogenaamde Laag 6 die is overgebleven na de eerste verdeling in 2024.

Uitbreiding

De verdeling is volgens RDI interessant voor bestaande lokale commerciële zenders die hun bereik willen vergroten, maar ook voor nieuwe toetreders die voor het eerst via DAB+ willen uitzenden. “Daarmee biedt de regeling mogelijkheden voor lokale mediabedrijven met commerciële plannen, nichestations en media-investeerders. Of voor startups die een nieuw radioconcept willen lanceren zonder de hogere kosten van FM-frequenties. DAB+ blijft een belangrijk en toekomstgericht platform voor de verdere digitalisering en diversiteit van het Nederlandse radiolandschap“, aldus RDI.

“Eerst komt, eerst maalt”

De verdeling vindt plaats op basis van het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Dat betekent dat aanvragen worden behandeld in de volgorde waarin zij volledig en correct bij de RDI binnenkomen. Er is geen veilingprocedure, waardoor omroepen snel duidelijkheid krijgen over hun aanvraag. Als er meer aanvragen dan beschikbare vergunningen zijn voor een bepaald allotment, worden deze vergunningen verdeeld via een loting.

Regels

Om te voorkomen dat één partij een groot deel van de capaciteit gaat aanvragen kunnen partijen de eerste weken slechts één vergunning per allotment aanvragen. Vanaf 12 februari vervalt deze beperking. Partijen kunnen op maximaal drie aansluitende allotments uitzenden om te voorkomen dat lokale partijen een grote regionale of landelijk verkrijgen.

Vanaf 15 januari

Geïnteresseerde omroepen kunnen vanaf 15 januari 2026 een aanvraag indienen. Meer informatie over de voorwaarden, de beschikbare frequentieruimte en de aanvraagprocedure is te vinden op de website van de RDI.