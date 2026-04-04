Radiozender 2TheBeat biedt op Eerste en Tweede Paasdag een speciale programmering met aandacht voor liveconcerten en radiopiraten.



Festivalseizoen

Op Eerste Paasdag, zondag 6 april, opent radiozender 2TheBeat het festivalseizoen met een speciale programmering:

12 uur: Rob van Hoogenhuizen

13 uur: Hans van Bommel

14 uur: Frank van Vliet

16 uur: Hans van Bommel

17 uur: Rob van Hoogenhuizen

Aansluitend zijn liveconcerten van Splendid (2023) en Prince (1988) te horen. Deze concerten zijn destijds uitgevoerd in het Haagse poppodium Het Paard.

Radioreünie

Op Tweede Paasdag is op 2TheBeat de radioreünie te horen van oud piraten. Dit is een programma dat is samengesteld door Jamm FM, Dance Radio en Radio Unique. De uitzendingen zijn afkomstig van het voormalige zendschip van Radio Veronica, de Norderney. Bezoekers en luisteraars kunnen hier de sfeer van de offshore‑radio opnieuw beleven, terwijl radiovrienden elkaar op deze iconische locatie ontmoeten om herinneringen op te halen aan de glorietijd van de jaren ’80.

De programmering voor deze dag bestaat uit een reeks nostalgische programma’s van oud‑radiomakers. Tussen 10:00 en 18:00 uur zijn achtereenvolgens te horen: Johan Vermeer, Ton Lathouwers, Menno Dekker & Paul van Waafren, Ruud Hendriks, Erik de Zwart, Jos van Heerden, Wouter de Boer en tot slot Johan Vermeer & Lion Keezer. Zij brengen de authentieke Radio Unique‑stijl voor één dag volledig terug in de ether.

Luisteren

2TheBeat is in een groot deel van de Randstad te beluisteren via DAB+ (kanaal 5C, 6D en 12D) en wereldwijd via Internet.