Tijdens het komend paasweekend zijn er speciale radiouitzendingen te horen vanaf het REM-eiland en het voormalige zendschip van Radio Veronica, de Norderney, waarin de geschiedenis van de radiopiraten centraal staat.
Twee dagen lang
Op Eerste en Tweede Paasdag werken de radiozenders Dance Radio, Jamm FM en de voormalige Amsterdamse FM-piraat Unique FM samen voor een tweedaagse reeks radioprogramma’s. De uitzendingen staan in het teken van de geschiedenis van zeezenders en FM-piraten en worden verzorgd door verschillende radiomakers die in het verleden bij deze stations betrokken waren.
Locatie
Op Eerste Paasdag, zondag 5 april, worden de programma’s live uitgezonden vanaf het REM-eiland in Amsterdam. Tweede Paasdag verhuist de uitzending naar het zendschip Norderney van Radio Veronica in Amsterdam. Tijdens deze tweede dag is het schip ook toegankelijk voor publiek, zodat bezoekers de live-uitzending van dichtbij kunnen meemaken.
Radiomakers
Onder de radiomakers die aan het initiatief deelnemen bevinden zich onder meer Erik de Zwart, Ruud Hendriks en Jos van Heerden. De uitzendingen besteden aandacht aan de periode waarin zeezenders en FM-piraten een belangrijke rol speelden in het radiolandschap.
Programmering
Zondag 5 april – Live vanaf het REM-eiland
10:00 – 11:00: Johan Vermeer
11:00 – 12:00: Ton Lathouwer
12:00 – 13:00: Menno Dekker & Paul van Waafren
13:00 – 14:00: Ruud Hendriks
14:00 – 15:00: Erik de Zwart
15:00 – 16:00: Jos van Heerden
16:00 – 17:00: Ruud van Velsen
17:00 – 18:00: Johan Vermeer & Ron Muller
Maandag 6 april – Live vanaf het Veronica-schip Norderney
10:00 – 11:00: Johan Vermeer
11:00 – 12:00: Ton Lathouwer
12:00 – 13:00: Menno Dekker & Paul van Waafren
13:00 – 14:00: Ruud Hendriks
14:00 – 15:00: Erik de Zwart
15:00 – 16:00: Jos van Heerden
16:00 – 17:00: Wouter de Boer
17:00 – 18:00: Johan Vermeer & Lion Keezer
Luisteren
De programma’s zijn te beluisteren via Dance Radio (te ontvangen via Internet en in delen van de Randstad via DAB+) en diverse internetzenders zoals Radio Centraal en KL85. De uitzendingen op Tweede Paasdag zijn ook te beluisteren via 2TheBeat dat in grote delen van Zuid-Holland is te beluisteren via DAB+.