Tijdens het komend paasweekend zijn er speciale radiouitzendingen te horen vanaf het REM-eiland en het voormalige zendschip van Radio Veronica, de Norderney, waarin de geschiedenis van de radiopiraten centraal staat.

Twee dagen lang

Op Eerste en Tweede Paasdag werken de radiozenders Dance Radio, Jamm FM en de voormalige Amsterdamse FM-piraat Unique FM samen voor een tweedaagse reeks radioprogramma’s. De uitzendingen staan in het teken van de geschiedenis van zeezenders en FM-piraten en worden verzorgd door verschillende radiomakers die in het verleden bij deze stations betrokken waren.

Locatie

Op Eerste Paasdag, zondag 5 april, worden de programma’s live uitgezonden vanaf het REM-eiland in Amsterdam. Tweede Paasdag verhuist de uitzending naar het zendschip Norderney van Radio Veronica in Amsterdam. Tijdens deze tweede dag is het schip ook toegankelijk voor publiek, zodat bezoekers de live-uitzending van dichtbij kunnen meemaken.

Radiomakers

Onder de radiomakers die aan het initiatief deelnemen bevinden zich onder meer Erik de Zwart, Ruud Hendriks en Jos van Heerden. De uitzendingen besteden aandacht aan de periode waarin zeezenders en FM-piraten een belangrijke rol speelden in het radiolandschap.

Programmering

Zondag 5 april – Live vanaf het REM-eiland

10:00 – 11:00: Johan Vermeer

11:00 – 12:00: Ton Lathouwer

12:00 – 13:00: Menno Dekker & Paul van Waafren

13:00 – 14:00: Ruud Hendriks

14:00 – 15:00: Erik de Zwart

15:00 – 16:00: Jos van Heerden

16:00 – 17:00: Ruud van Velsen

17:00 – 18:00: Johan Vermeer & Ron Muller

Maandag 6 april – Live vanaf het Veronica-schip Norderney

10:00 – 11:00: Johan Vermeer

11:00 – 12:00: Ton Lathouwer

12:00 – 13:00: Menno Dekker & Paul van Waafren

13:00 – 14:00: Ruud Hendriks

14:00 – 15:00: Erik de Zwart

15:00 – 16:00: Jos van Heerden

16:00 – 17:00: Wouter de Boer

17:00 – 18:00: Johan Vermeer & Lion Keezer

Luisteren

De programma’s zijn te beluisteren via Dance Radio (te ontvangen via Internet en in delen van de Randstad via DAB+) en diverse internetzenders zoals Radio Centraal en KL85. De uitzendingen op Tweede Paasdag zijn ook te beluisteren via 2TheBeat dat in grote delen van Zuid-Holland is te beluisteren via DAB+.