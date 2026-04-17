Dance Radio Den Haag stopt eind deze maand met haar uitzendingen. De radiozender is tot eind deze maand nog te beluisteren via Internet.

Vijf jaar

De radiozender trekt na vijf jaar de stekker eruit. De radiozender heeft naast uitzendingen via Internet ook illegaal uitgezonden via de ether in de regio Den Haag via 104.9 MHz. “We begonnen in de corona tijd, en in de eerste 2 jaar waren we ieder weekend op FM 104,9 tot ver buiten Zuid Holland te horen. Later kwamen daar de 24 uurs programmering op stream, app en website bij. We zijn 8x door de RDI (redactie: Rijksinspectie Digitale Infrastructuur) uit de lucht gehaald en nu ook onze stream dienst over gaat op andere servers is dit een mooi moment om te stoppen“, aldus de radiozender.

Luisteren kan tot eind deze maand via deze website.