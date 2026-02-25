Radio Hollandia is vanaf nu in de regio Den Haag te beluisteren via de digitale ether (DAB+) op kanaal 5C.

Ex-piraat

Radio Hollandia was tot op heden alleen via Internet te beluisteren. De radiozender was in de jaren tachtig actief als etherpiraat met de focus op Nederlandstalige muziek. “Tegenwoordig is Radio Hollandia een trots onderdeel van Radio Excellent, waarmee het zijn rijke geschiedenis en passie voor radio voortzet“, aldus de radiozender op haar website.

Vergunning

Radio Excellent heeft onlangs een extra vergunning verkregen van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) om uitzendingen te verzorgen via het lokale DAB+-netwerk in de regio Den Haag. Sinds vandaag is via deze vergunning Radio Hollandia te horen via dit netwerk op kanaal 5C. Radio Excellent zelf zendt al langere tijd uit via DAB+ in de regio Den Haag.

Meer informatie via deze website.