Sinds vandaag is radiozender 2:TheBeat ook in de regio Den Haag te ontvangen via DAB+. De commerciële radiozender maakt hiervoor gebruik van het lokale DAB+-netwerk voor de regio Den Haag op kanaal 5C.

2:TheBeat

De nieuwe radiozender 2:TheBeat is begin deze maand begonnen met haar uitzendingen via DAB+ en Internet. Tot op heden was de radiozender te beluisteren in de digitale ether in de regio rond Rotterdam, Zoetermeer, Lansingerland, Krimpenerwaard en Capelle a/d IJssel. Per vandaag is de radiozender ook in en rond Den Haag te beluisteren via DAB+ via kanaal 5C.

Premium pop power

De radiozender brengt een non-stop muziekmix met zogenaamde ‘premium power pop’. “Zorgvuldig geselecteerde pop & rock, vooral uptempo. De zender is gericht op iedereen die vaak onderweg is en meteen ook goed geïnformeerd wil zijn. Daarom is naast de specifiek muziek gekozen voor de actuele informatie van het ANP en de ANWB.“, aldus de radiozender eerder in een persbericht. De audiovormgeging van de radiozender is in handen van Cuecreative. 2:TheBeat is een productie van het Haagse bedrijf Haagse Beek Beheer B.V. Meer informatie via deze website.