De Tilburgse Kermis is ook dit jaar uitgebreid live te volgen via Kermis FM. De uitzendingen duren tot en met 27 juli.

Nieuwe locatie

De studio van waaruit de 121 uur aan live-uitzendingen vandaan komen staat dit jaar op een nieuwe locatie aan de Schouwburgring. Van 18 tot en met 27 juli zijn de uitzendingen landelijk te volgen in de digitale ether (DAB+), online via KermisFM.nl/live en in Tilburg via 105.9 FM. Op Roze Maandag zijn de uitzendingen ook te volgen in Nederland en België via OUTtv.

Programmering

In de bomvolle programmering zijn veel bekende namen te horen die aan het begin van hun media-carrière bij Kermis FM te horen waren, zoals Niels van der Veen (Radio 538), Bas Menting (Radio 538), Antoinette van der Weerdt (NPO Radio 1), Henri Haan (Yoursafe Radio) en Thomas van Groningen (SBS6). Daarnaast komen Giel Beelen (NPO Radio 2), Olivier de Neve (NOS/Radio Rijnmond), Jordy Graat (Omroep Brabant), Barry Paff (100%NL) en Anoûl Hendriks & Marijn Oosterveen (SLAM!) naar Tilburg om radio te maken. En er is er veel nieuw talent te horen.

Kijken en luisteren

De uitzendingen van Kermis FM zijn live online te volgen via KermisFM.nl/live, de App (Android / iPhone), 105.9 FM in de regio Tilburg, DAB+ (landelijk), en op Roze Maandag via OUTtv.