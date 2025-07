De nieuwe radiozenders KISS FM is vanaf 1 september niet alleen in de regio Amsterdam te beluisteren via de FM maar in heel Noord-Holland en Flevoland.

Nieuw frequentiepakket

KISS FM gaat vanaf 1 september gebruik maken van het FM-frequentiepakket dat tot op heden nog in gebruik is door radiozender GLXY. Dit frequentiepakket heeft steunzenders in o.a. de regio Amsterdam, Haarlem, Alkmaar, Almere en Lelystad. De verwachting is dat GLXY op haar beurt de beschikking krijgt over het FM-frequentiepakket dat nu nog in gebruik is door SLAM! in Noord-Holland , Zuid-Holland en Utrecht. De verhuizing is het gevolg van de onlangs gehouden frequentieveiling voor regionale FM en DAB+-frequenties.

DAB+

KISS FM zal daarnaast per 1 september ook te beluisteren zijn via de digitale ether (DAB+) in heel Noord-Holland, Flevoland, Zuid-Holland en Zeeland.

Programmering

Momenteel is er non-stop muziek te horen op de radiozender maar vanaf 1 september komt hier verandering in. “Op 1 september start KISS FM met een vernieuwde programmering, met gepresenteerde shows in zowel het Nederlands als het Engels”, aldus de radiozender op haar website.