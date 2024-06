Vanaf maandag 3 juni is GLXY.RADIO in de provincies Noord-Holland en een deel van Flevoland te beluisteren via de FM. De radiozender gaat hiervoor een samenwerking aan met Wild FM.

FM

Vanaf maandag 3 juni neemt GLXY.RADIO de FM-frequenties over van de regionale commerciële radiozender Wild FM. Wild FM heeft FM-frequenties in de regio Amsterdam, Haarlem, Alkmaar en Almere. Daarnaast is de radiozender in de provincies Noord-Holland en Flevoland via DAB+ te horen (kanaal 8B). Deze regionale FM en DAB+frequenties zijn vergund tot 1 september 2025 en worden volgend jaar geveild.

DAB+

Wild FM blijft uitzenden via DAB+. Naast de huidige DAB+-kanalen van Wild FM gaat Wild FM ook uitzenden via een aantal lokale DAB+-netwerken in Zuid-Holland en Utrecht op capaciteit waarop momenteel nog GLXY.RADIO is te horen. Deze capaciteit is vergund tot 1 september 2024. GLXY.RADIO blijft voorlopig uitzenden via haar bestaande DAB+-capaciteit op het netwerk van MTVNL dat in delen van Nederland dekking geeft.

Opmerkelijk is dat Wild FM blijft uitzenden op haar capaciteit op het regionale netwerk in Noord-Holland en Flevoland. Voor deze vergunning bestaat er namelijk een simulcast-verplichting waarbij het FM-signaal, vanaf medio volgende week dus in handden van GLXY.RADIO, ook te horen moet zijn op DAB+.

“Nieuwe mogelijkheden”

Bart Meuleman van radiozender GLXY in een persbericht: “De samenwerking met Wild FM opent voor ons beiden nieuwe mogelijkheden door het samenvoegen van onze ervaringen en kennis over radio. Amsterdam is een multiculturele stad waar een product als GLXY.RADIO perfect bij aansluit en waar een FM-zender echt het verschil kan maken. Door deze samenwerking zetten we beiden een grote stap naar een stabiele radio toekomst in het roerige Nederlandse medialandschap.”

Via de Spreekbuis-podcast is een interview te beluisteren met Bart Meuleman van GLXY.RADIO.