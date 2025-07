In de afgelopen periode zijn verschillende optimalisaties doorgevoerd aan het DAB+-netwerk voor de regio Randstad Zuidwest. Dit netwerk zendt uit op kanaal 12D en bedient onder andere de gemeenten Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard, Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Zoetermeer en

Zuidplas.

Aanbod

Via dit netwerk zijn diverse publieke lokale- en streekomroepen te beluisteren, aangevuld met commerciële radiozenders zoals Hofstad Radio, 972, 2TheBeat, Girlpower en 60s&70s Feelgood.

Optimalisaties uitgevoerd

Om de ontvangst in de regio te verbeteren, zijn er diverse aanpassingen gedaan. Zo is de bestaande zendlocatie in Zoetermeer voorzien van een hoger zendvermogen. In Bergambacht is een nieuwe tweede uitzendlocatie gerealiseerd met ook een verhoogd zendvermogen. In Capelle aan den IJssel is een derde zendlocatie in gebruik genomen, waarmee de ontvangst in Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel aanzienlijk is verbeterd.

Ontwikkeling van het netwerk

Het netwerk is ontworpen door een radio-technisch ingenieur, met volledige inachtneming van de door de overheid gestelde eisen. “De realisatie vond plaats in eigen beheer, uitgevoerd door gepassioneerde medewerkers met eigen middelen“, aldus de initiatiefnemers van het netwerk. Zij voegen hieraan toe “Na toetsing door de overheid voldoet het netwerk aan alle uitzendeisen die vanaf 1 september van kracht zijn. Dankzij het eigen beheer is er geen afhankelijkheid van grote partijen en worden de vaak hoge en stijgende exploitatiekosten vermeden”.

Dekkingskaart

De kleur rood betekent 99% kans op indoorontvangst.