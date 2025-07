KPN heeft haar radiopakket onlangs uitgebreid met de radiozender CREAM. Daarnaast heeft KPN nog een aantal wijzigingen in haar televisieaanbod doorgevoerd.

CREAM

Radiozender CREAM is sinds half februari van dit jaar te beluisteren via DAB+ en Internet. Sinds 1 juli is de radiozender ook te beluisteren via het digitale radiopakket van KPN op kanaal 838. . De muziekzender brengt een mix van pop tot jazz, soul en rock, world tot klassiek en alles daartussenin en daarbuiten.

Rai Uno

Per 1 juli heeft bij het tv-aanbod van KPN de Italiaanse publieke zender Rai Uno plaatsgemaakt voor de Italaanse commerciële televisiezender Mediaset Italia. De zender is te vinden op kanaal 96.

Kids Pakket

Daarnaast is KPN gestopt met het aanbieden van het zogenaamde Kids Pakket. “Klanten die het Kids Pakket nog hadden, zetten wij over naar het Pluspakket en geven wij 5 euro korting op het Pluspakket. Zo blijf je hetzelfde bedrag betalen, maar krijg je wel méér zenders”, aldus KPN.