Radiozender CREAM is haar uitzendingen gestart via Internet en DAB+. De muziekzender brengt een mix van pop tot jazz, soul en rock, world tot klassiek en alles daartussenin en daarbuiten.

CREAM

De radiozender is een initiatief van Renny en Leon Ramakers. Renny Ramakers heeft met meer dan dertig jaar ervaring als criticus, redacteur, curator, initiator en mede-oprichter van Droog Design een belangrijke invloed op de wereld van design. Leon Ramakers, voormalig directeur van Mojo Concerts, heeft tientallen jaren muziek naar de grote podia gebracht. Merijn Tiemessen is programmadirecteur van CREAM en heeft een veelzijdige achtergrond bij diverse platenmaatschappijen, events en bij radio.

Luisteren

Luisteren naar de zender kan via DAB+ (MTVNL/kanaal 7D) en via Internet. Door de komst van CREAM zijn de uitzendingen van KINK 90’s via DAB+ gestopt. Deze radiozender is nog wel te beluisteren via Internet.