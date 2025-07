Afgelopen vrijdag kondigde Radio Veronica aan te gaan starten met de Radio Veronica Alarmschijf. De rechten voor de naam ‘Alarmschijf’ zijn momenteel in handen van de Stichting Nederlandse Top 40. Deze organisatie steekt nu een stokje voor het gebruik van de naam. Aangezien de Top 40 te horen is op Qmusic is ook daar elke week een Alarmschijf te horen.

Radio Veronica Clublied

De Radio Veronica Alarmschijf gaat nu verder als het ‘Radio Veronica Clublied’. “Hoewel het fenomeen ‘Alarmschijf’ ooit bij Radio Veronica begonnen is, zijn de rechten op het moment in handen van de Stichting Nederlandse Top 40. Die stichting stak een stokje voor de herintroductie bij Stenders & Ekdom afgelopen vrijdag“, aldus de radiozender in een persbericht.

Bezwaren

Na de herintroductie van de Radio Veronica Alarmschijf duurde het niet lang voordat Erik de Zwart, voorzitter van de Stichting Nederlandse Top 40 aan de telefoon hing om zijn bezwaren te uiten aldus de radiozender.

Elke week

Het Radio Veronica Clublied wordt wekelijks gekozen door de dj’s van het station. Het nummer wordt in de daaropvolgende week vaker gedraaid op de zender. “Dit betekent een flinke opsteker voor de artiest“, aldus de radiozender.