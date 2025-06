Rob Stenders en Gerard Ekdom gaan vanaf heden wekelijks een nieuw nummer tot de ‘Radio Veronica Alarmschijf’ betitelen. Dat betekent dat deze titel na ruim 32 jaar terugkeert bij Radio Veronica, zij het met de naam van het station ervoor.

Danny Vera

De eerste Radio Veronica Alarmschijf is het nummer ‘Morning Dawns Again’ van Danny Vera. Rob Stenders: “Voor het eerst sinds 1993 kiezen we weer een Radio Veronica Alarmschijf. Ik heb er velen gekozen in in mijn leven, maar jij nog niet Gerard. Halen we dit hierbij in…” Gerard Ekdom: “We maken de nieuwe elke vrijdag tijdens Stenders & Ekdom bekend. We selecteren de plaat samen met alle Radio Veronica dj’s en de eerste is voor Danny Vera!”

De Alarmschijf

De Alarmschijf is ontstaan bij Radio Veronica als hittip van de toenmalige zeezender. De allereerste Alarmschijf werd benoemd op zaterdag 1 november 1969 en was het nummer ‘Oh Well’ van Fleetwood Mac. Daarna was het fenomeen tot 1993 bij deze radiozender te horen. De Radio Veronica Alarmschijf wordt elke vrijdagmiddag bekendgemaakt tijdens het programma Stenders & Ekdom.