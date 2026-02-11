Vanaf 1 maart komt televisiezender 192TV, met een nieuwe wekelijkse hitlijst: DE ERFGOEDLIJST. Daarin zullen elke week 40 onvergetelijke muziekvideo’s uit de vorige eeuw te zien zijn, die op dit moment weer actueel zijn.

Tweede of derde leven

Het is volgens een persbericht van de tv-zender een overzicht van songs die een tweede of derde leven krijgen omdat ze te horen zijn in commercials, films en TV series, of in de belangstelling staan op TikTok, YouTube of streaming. Maar ook concerten, her-releases of het overlijden van een artiest kan reden zijn om een song in de ERFGOEDLIJST op te nemen.

Samenstelling

DE ERFGOEDLIJST wordt wekelijks samengesteld door een deskundige jury van popspecialisten w.o. Lex Harding, Rob Stenders, Ad Bouman en Bert van Breda én tips van de kijkers van 192TV.

“Muziek van vroeger die nu actueel is”

Lex Harding: “Wat voor jongeren de Top 40 is, is voor de 40 plusser de Erfgoedlijst: muziek van vroeger, die nu actueel is. Verreweg de leukste lijst van Nederland”. Ad Bouman: “Altijd al met lijstjes bezig geweest. Waarvan voor mij de ABTT natuurlijk de belangrijkste is geweest, en nog steeds is. Maar nu komt er voor het eerst een serieuze concurrent bij: de Erfgoedlijst van 192TV. Houd die lijst in de gaten.”

Kijken

Meer informatie via deze pagina. 192TV is te zien via de meeste digitale tv-aanbieders in Nederland, vaak via een aanvullend themapakket. Het is ook mogelijk om online een abonnement te verkrijgen op de tv-zender.