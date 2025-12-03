Vanavond, woensdagavond 3 december, staat Radio Veronica volledig in het teken van het 40-jarige jubileum van Rob Stenders.

The Greatest Night in Radio

Tijdens ‘The Greatest Night in Radio’ presenteert Rob Stenders de hele avond samen met bekende vrienden uit zijn carrière, zoals Edwin Evers, Frits Spits, Jeroen van Inkel en Jeroen Kijk in de Vegte. Er zijn daarnaast liveoptredens van onder andere Danny Vera en Peter Koelewijn.

40 jaar

Precies 40 jaar geleden draaide Rob zijn eerste plaat op de landelijke radio. Om dit te vieren, komen collega-dj’s en vrienden langs die in al die jaren een belangrijke rol in zijn radiocarrière hebben gespeeld. Van andere zenders schuiven onder anderen Edwin Evers, Frits Spits, Lex Harding, Stefan Stasse, Jeroen van Inkel en Jeroen Kijk in de Vegte woensdagavond aan in de Radio Veronica-studio. Ook de vrienden van het eigen clubhuis zijn er uiteraard bij, onder wie Caroline Brouwer, Gerard Ekdom en Wouter van der Goes.

Terugblik

Ook blikt de zender tijdens The Greatest Night in Radio terug op Stenders’ allereerste radio-uitzending – die tussen 01.00 en 03.00 uur volledig op de zender te horen is. Met de naam ‘The Greatest Night in Radio’ maakt Radio Veronica een verwijzing naar ‘The Greatest Night in Pop’; de muziekdocumentaire waar de meest iconische artiesten allertijden met elkaar samenwerkten.

Optredens

De avond bestaat verder uit liveoptredens van bevriende artiesten. Peter Koelewijn opent van 19.00 tot 20.00 uur, Danny Vera staat gepland van 21.00 tot 22.00 uur, en Nilsson treedt op van 23.00 tot middernacht.

The Greatest Night in Radio is te horen op woensdag 3 december van 19.00 tot 03.00 uur op Radio Veronica. Luisteren kan via FM, DAB+ en Internet. Meer informatie via deze website.