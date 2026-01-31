Radio Veronica gaat meer aandacht geven aan muziek uit de jaren 80. Er is een speciaal themakanaal voor muziek uit de 80’s gelanceerd en de weekendprogrammering staat vanaf 7 februari geheel in het teken van de 80’s

Jaren 80

De afgelopen twee weken was de Top 1000 van de 80’s te horen op de radiozender. Gistermiddag werd deze lijst afgesloten. Toch laat de zender de 80s-muziek ook na januari niet los. Vanwege de grote populariteit van het genre onder luisteraars voegt Radio Veronica ‘Het Beste van de 80s’ toe aan de programmering.

Weekendprogrammering

Vanaf 7 februari presenteren Maurice Verschuuren en Dennis Hoebee elk weekend op zaterdag en zondag tussen 10:00 en 18:00 uur ‘Het Beste van de 80s’, waarbij de meest iconische nummers uit het decennium te horen zijn.

Themakanaal

Ook digitaal breidt Radio Veronica uit met een nieuw gelijknamig themakanaal ‘Het Beste van de 80s’, vanaf 7 februari te beluisteren via DAB+ en online. De uitzendingen hiervan zijn inmiddels al gestart op het voormalige kanaal van Radio Veronica Goud van Oud. Luisteren kan via Internet en DAB+ (kanaal 9C)