Vandaag start bij Radio Veronica de Top 1000 van de 80s. Na twee jaar stoot het nummer ‘Purple Rain’ van Prince ‘A Forest’ van The Cure van de troon. Dat nummer staat nu op de tweede plek. Michael Jackson is met 19 noteringen de meest voorkomende artiest.

80’s

De lijst met de beste platen van de jaren 80 is tot en met 30 januari te horen. Naast de radiozender wil ook dj Frank van ’t Hof terug naar de ‘eighties’. Hij woog bij aanvang van zijn challenge om af te vallen 92,5 kilo.

Sander en Frank doen elke week een nieuwe training om Frank dichter bij zijn 80s-gewicht te brengen. Ook roepen de Radio Veronica-dj’s luisteraars op om aan de challenge mee te doen door naar Radio Veronica te luisteren en het TikTok- of Instagramaccount in de gaten te houden voor speciale sportvideo’s in jaren 80-stijl.

Luisteren

De Top 1000 van de 80s is van 19 tot en met 30 januari te horen op Radio Veronica. De lijst vind je hier. Luisteren kan via FM, DAB+ en Internet.