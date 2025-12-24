Radio Veronica is vandaag gestart met haar eindejaarslijst: de Top V-1000. De lijst moet een alternatief zijn voor de bekende eindejaarslijsten zoals de Top 2000.

Alternatief

De lijst van Radio Veronica is een alternatief voor de Top 2000 van NPO Radio 2. De lijst op Radio Veronica gaat vandaag, woensdag 24 december, van start. Rob Stenders van Radio Veronica: “Vorig jaar was ons marktaandeel bijna verdubbeld van niks, naar bijna twee keer niks. Dit jaar hopen we de luisteraars weer in iets grotere kleine getalen te verwelkomen. Gezellig en intiem wordt het zeker!”

Michael Jackson op nummer 1

Michael Jackson staat met ‘Wanna Be Startin’ Somethin” op nummer 1 in de Top V-1000 en meeste noteringen zijn voor The Rolling Stones. Michael Jackson wordt gevolgd door de Steve Miller Band met het nummer ‘The Joker’ op nummer 2. ‘The Most Beautiful Girl In The World’ van Prince maakt de top 3 compleet. Hoewel ‘Bohemian Rhapsody’ niet in de Top V-1000 voorkomt, is er wel een ander nummer met ‘Bohemian’ in de titel dat de top 10 heeft gehaald. ‘Bohemian Like You’ van The Dandy Warhols staat op nummer 10.

Luisteren

De Top V-1000 is tot en met 31 december om 18.00 uur te horen op Radio Veronica. Meer informatie via deze website.