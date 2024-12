Komende nacht om 0.00 uur gaat de NPO Radio 2 Top 2000 van start. De lijst der lijsten is te volgen via NPO Radio 2 en NPO 1 Extra.

26e editie

Bij NPO Radio 2 staat de periode vanaf 1e Kerstdag tot Nieuwjaarsdag traditiegetrouw in het teken van de Top 2000. Op Eerste Kerstdag, woensdag 25 december, wordt er om 0.00 uur gestart met de Top 2000 editie 2023. Dit is al weer de 26e editie.

Queen

Bohemian Rhapsody van Queen staat op de eerste plaats van de 26e editie van de lijst der lijsten. Het is de 21e keer dat het nummer de lijst aanvoert. Coldplay weet met Fix You voor het eerst de tweede plaats in de lijst te behalen. Vorig jaar stond het nummer nog op de vijfde plek. Hotel California van Eagles staat stabiel op de derde plaats. De gehele lijst vind je hier.

Openingsshow

De uitzending van de Top 2000 begint op 24 december om 23.00 uur met een vernieuwde openingsshow door Bart Arens. De Openingsshow Top 2000 (AVROTROS) is een eerbetoon aan grote helden uit de muziekgeschiedenis en Bart werkt daarbij samen met een aantal artiesten van eigen bodem, zoals HAEVN, Danny Vera, KANE, Davina Michelle, Paskal Jakobsen en DJ TLM. De show, die een uur duurt, is te zien om 23.00 uur op NPO 3 en ook te volgen via NPO Radio 2.

NPO Radio 2

Via de radio is de lijst op 25 december vanaf 0.00 uur te volgen via NPO Radio 2. Deze radiozender is te beluisteren via FM, DAB+, alle (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet. Daarnaast is de lijst uitgebreid te volgen via de website en app van de radiozender. Het dj-team van de NPO Radio 2 Top 2000 telt dit jaar drie nieuwe namen: Tannaz Hajeby, Daniël Lippens en Jasper de Vries. Tannaz en Daniël zijn echte nieuwkomers, Jasper presenteerde de lijst der lijsten ook al in 2014 en 2015. Het complete DJ-team vind je hier.

NPO 1 Extra

Via themazender NPO 1 Extra kan de Top 2000 ook worden gevolgd. Bij alle aanbieders is de themazender van de NPO te zien in het digitale basispakket via kanaal 81. NPO 1 Extra is ook live te volgen via Internet. In de nachtelijke uren zie je de tv-uitzending van de Top 2000 ook op NPO 3

Meer informatie vind je via deze pagina.