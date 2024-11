De stembussen voor de NPO Radio 2 Top 2000 zijn geopend. Heel Nederland kan tot en met vrijdag 6 december 16.00 uur stemmen voor de 26e editie van de lijst der lijsten.

Startschot

Het startschot voor het stemmen is gegeven door Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte, samen met een aantal ‘Top 2000-baby’s’: luisteraars die tijdens de afgelopen 25 edities van de Top 2000 zijn geboren. In hun ochtendshow praatten Jan-Willem en Jeroen met deze luisteraars over het nummer dat te horen was tijdens hun geboorte.

Stemmers kunnen tot vrijdag 6 december 16.00 uur minimaal 5 en maximaal 35 nummers geheel naar eigen keuze aandragen via nporadio2.nl. Tijdens de Stemfinaledag op vrijdag 6 december wordt tussen 17.00 en 18.00 uur de top 10 bekendgemaakt van de Top 2000 van 2024. De hele lijst wordt onthuld op vrijdag 13 december.

Stembus

Tijdens de Stemweek komt de ochtendshow van NPO Radio 2 met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte elke werkdag (06.00 tot 09.00 uur) vanuit de Top 2000 Stembus en cafés in het land. In hun programma ontvangen zij bekende artiesten voor liveoptredens. Gedurende de dag wordt op NPO Radio 2 regelmatig geschakeld met de Stembus die door het land rijdt. Ook Annemieke Schollaardt, Daniël Lippens en Paul Rabbering zijn wisselend vanuit de Stembus te horen.

Uitzending Top 2000

De uitzending van de lijst der lijsten begint op dinsdag 24 december om 23.00 uur met een vernieuwde openingsshow, die een uur duurt, van Bart Arens. Aansluitend start om 00.00 uur de uitzending van de lijst. De nummer één is traditiegetrouw te horen op oudejaarsdag vlak voor jaarwisseling.

Top 2000 Café

Het Top 2000 Café in Beeld & Geluid in Hilversum is tijdens de uitzending van de lijst weer zeven dagen lang, 24 uur per dag fysiek en virtueel te bezoeken. De kaartverkoop voor live bezoek aan het café start zaterdag 7 december om 10.00 uur. Toegangsbewijzen zijn uitsluitend online verkrijgbaar. Publiek kan tijdens de uitzending van de lijst via de site van NPO Radio 2 met één druk op de knop videobellen om via tv-schermen aanwezig te zijn in het café.

Meer informatie op deze website.