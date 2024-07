NPO Radio 2 en NPO Radio 5 staan uitgebreid stil bij de Nijmeegse 4Daagse, die van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juli wordt gelopen. Het wandelevenement beleeft dit jaar zijn 106de editie.

NPO Radio 2

De NPO Radio 2-dj’s Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte presenteren elke dag wandelend hun ochtendshow Jan-Willem Start Op (van 06.00 tot 09.00 uur, BNNVARA, ook te zien op NPO 1 extra) vanuit Nijmegen en omgeving. Op vrijdag 19 juli maken zij tussen 14.00 en 16.00 uur een speciale uitzending bij de feestelijke intocht op de Via Gladiola in Nijmegen richting finish. DJ Desiree van der Heiden (PowNed) loopt de hele 4Daagse en doet van dinsdag tot en met vrijdag gedurende de dag verslag op de radiozender. Meer informatie op de website van NPO Radio 2.

NPO Radio 5

NPO Radio 5-dj Bert Haandrikman doet voor de eerste keer mee aan de wandeltocht. Hij presenteert elke dag al lopend zijn ochtendshow Goeiedag Haandrikman! (van 06.00 tot 09.00 uur, Omroep MAX). Omdat Bert de hele 4Daagse loopt, 40 km per dag, schakelen ook andere NPO Radio 5-programma’s regelmatig met Bert in Nijmegen en omgeving. De radiozender staat bovendien dagelijks langs de route met een speciale 4Daagse drive-in show, met de beste evergreens uit de jaren 60, 70 en 80 als steuntje in de rug voor de wandelaars. Meer informatie op de website van NPO Radio 5.