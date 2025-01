DJ Erik de Zwart is vanaf 1 maart 2025 te horen bij Radio 10. Daar gaat hij iedere zaterdag en zondag van 10.00 uur tot 12.00 uur zijn programma Eriks Top 40 Hitdossier uitzenden, waarin de grootste hits uit de geschiedenis van de Nederlandse Top 40 centraal staan. Daarnaast wordt De Zwart de station-voice van Radio 10, waarmee zijn kenmerkende stem de prominente rol krijgt in de audiobranding van de zender en te horen gaat zijn in o.a. de jingles en zenderpromo’s.

“Leuk”

Erik de Zwart: “Al in 1989 riep ik samen met oprichter Jeroen Soer: zet je radio op 10! Het heeft even geduurd, maar ik vind het leuk om nu een bijdrage te mogen leveren aan het legendarische Radio 10. Iedere zaterdag- en zondagmorgen ga ik samen met de luisteraars op zoek naar hun muzikale herinneringen aan de hand van Top 40 Hitlijsten. ”

“Trots”

Dave Minneboo, Creative Director: “We zijn ontzettend trots dat Mr Top 40 Erik de Zwart ons dj-team komt versterken met zijn iconische stem en ongeëvenaarde muziekkennis! Bij Radio 10 neemt hij je ieder weekend mee door de muziekgeschiedenis met Eriks Top 40 Hitdossier én wordt hij het nieuwe herkenbare geluid van de zender als station-voice. Een legendarische match voor de zender met de grootste hits aller tijden!”

Carriere

Erik de Zwart begon zijn carrière in 1978, waarna hij snel naam maakte als radiomaker en programmaleider bij verschillende grote zenders. Hij is medeoprichter van Radio 538 en speelde een sleutelrol in het succes van de Nederlandse Top 40, zowel als presentator als voorzitter van de Stichting Nederlandse Top 40. Naast zijn radiowerk is Erik actief geweest in de televisie- en muziekwereld en heeft hij zijn stem geleend aan talloze projecten, van audiovormgeving tot voice-overs. Erik de Zwart presenteert vrijdag 31 januari voor het laatst Top 40 Hitdossier voor Omroep MAX op NPO Radio 5.