Tot en met 23 mei hoor je op NPO Radio 5 alleen maar de beste muziek uit de Jaren 70 tijdens de De Evergreen Week van de Jaren 70.

Dagje eerder

Dit jaar begint de De Evergreen Week van de Jaren 70 niet op zaterdag maar al op vrijdag. De week wordt vandaag, vrijdag16 mei, bij Lunch Lekker met Daniel Dekker op feestelijke wijze afgetrapt. Dan wordt ook de stembus geopend voor de De Evergreen Toplijst van de Jaren 70. Deze lijst wordt vrijdag 23 mei uitgezonden.

Peter Koelewijn

Peter Koelewijn is voor zijn complete oeuvre vanmiddag onderscheiden met de NPO Radio 5 Evergreen Award. De zanger, producer en componist heeft de prijs ontvangen uit handen van dj Daniel Dekker. Koelewijn was vandaag te gast in het NPO Radio 5-programma Lunch Lekker met Daniel Dekker (Omroep MAX) om het startschot te geven voor de Evergreen Week van de Jaren 70. “Peter Koelewijn is van grote betekenis voor de Nederlandse popmuziek. Naast zijn eigen glansrijke carrière speelde hij een betekenisvolle rol bij het succes van veel andere artiesten”, zegt Peter de Vries, zendermanager van NPO Radio 5.

Win met het Begin

Tijdens de Evergreen Week van de Jaren 70 kunnen ook prijzen worden gewonnen. Kans maken op een gloednieuw NPO Radio 5 Memoryspel of de NPO Radio 5 Little Green Bag? Meld je dan na de oproep aan via de app aan en raad de intro’s.

Legendarische albums

Tijdens de Evergreen Week van de Jaren 70 hebben al onze presentatoren een onvergetelijke elpee uit de seventies uitgekozen om uit te lichten. Meer informatie via de website van de radiozender. Luisteren kan via o.a. DAB+, diverse aanbieders van digitale radio en Internet.