NPO Radio 5 begint het nieuwe jaar met de beste evergreens tijdens Dé Week van NPO Radio 5. Van maandag 5 tot en met vrijdag 9 januari van 06.00 tot 23.00 uur staat de hele dag in het teken van een bekende en geliefde NPO Radio 5-themaweek.

Elke dag een thema

Dé Week van NPO Radio 5 start op maandag 5 januari met een hele dag Arbeidsvitaminen; een bonte mix verzoekjes van luisteraars met popmuziek uit alle decennia. Op dinsdag ligt de focus volledig op klassiekers uit de sixties, van Aretha Franklin tot Boudewijn de Groot en van The Cats tot Beach Boys. De mooiste evergreens uit de jaren zeventig zijn op woensdag te horen, denk aan songs van ABBA, Fleetwood Mac, Peter Koelewijn, Kate Bush, Golden Earring en Eagles.

Evergreen Top 1000

Op donderdag reizen de dj’s van de publieke radiozender terug naar de eighties met bijvoorbeeld Rob de Nijs, Doe Maar, Tina Turner, Supertramp en Alan Parsons Project. De week wordt op vrijdag afgesloten met het allerbeste uit alle edities van de Evergreen Top 1000 van NPO Radio 5, met onder meer In The Ghetto van Elvis Presley, Mississippi van Pussycat, Du van Peter Maffay Tous Les Garçons Et Les Filles van Françoise Hardy en uiteraard Het Dorp van Wim Sonneveld.

Spel

In elk programma wordt tijdens de themaweek het spel Achterstevoren gespeeld, waarbij luisteraars een nummer moeten herkennen dat achterstevoren wordt gedraaid.

