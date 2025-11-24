Tot en met vrijdag 28 november staat NPO Radio 5 in het teken van de De Evergreen Top 1000. De lijst is te volgen via radio, televisie en Internet.

Uitzending

De 18e editie van Evergreen Top 1000 is te horen van maandag 24 tot en met vrijdag 28 november tussen 06.00 en 21.00 uur op NPO Radio 5. De uitzending is op deze uren ook te zien op nporadio5.nl en via NPO 1 extra.

Hofleveranciers

The Beatles weet met 27 noteringen The Cats (22 keer in de lijst) van de troon te stoten en is na twee jaar weer de belangrijkste hofleverancier. The Rolling Stones staat met twintig songs in de Evergreen Top 1000 van 2025. Elvis Presley en ABBA zijn allebei goed voor negentien nummers. De grootste stijger in de Evergreen Top 1000 is Telegraph Road van Dire Straits. Het ruim veertien minuten durende nummer klimt van 853 vorig jaar naar 87, een verschil van maar liefst 766 plaatsen. ’T Is Weer Voorbij Die Mooie Zomer van de in september overleden Gerard Cox stijgt met 552 plekken naar positie 98. Crying In The Chapel van Elvis Presley maakt een sprong van 500 plaatsen en is dit jaar te vinden op 468.

Televisie

De klassiekers uit de Evergreen Top 1000 van NPO Radio 5 zijn ook te zien in het tv-programma NPO Radio 5 Evergreen Top 1000 (Omroep MAX). Presentator Bert Haandrikman neemt in vijf uitzendingen de kijkers en het publiek in de studio mee in de popgeschiedenis, met veel muziekclips en leuke weetjes. Elke uitzending schuift een NPO Radio 5-dj aan. Andere gasten zijn onder anderen Rinus Gerritsen (Golden Earring), Frank Boeijen en Wim Kerkhof (The Amazing Stroopwafels). Daarnaast komen mensen aan het woord die een bijzondere band hebben met artiesten die in de lijst staan. NPO Radio 5 Evergreen Top 1000 is rond 15.55 uur op NPO 1 te zien van maandag 24 tot en met vrijdag 28 november.

DJ-team

De Evergreen Top 1000 wordt elke dag gepresenteerd door Bert Haandrikman (Omroep MAX), Hans Schiffers (AVROTROS), Daniel Dekker (Omroep MAX), Henk van Steeg (EO), Bert Kranenbarg (KRO-NCRV) en Simone Walraven (Omroep MAX).

Luisteren kan via DAB+, digitale radio en Internet. Meer informatie op deze website.