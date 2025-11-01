De Stemweek voor de Evergreen Top 1000 van NPO Radio 5 is vanochtend geopend door Sting. De succesvolle soloartiest en voormalig frontman van The Police gaf het startschot in Wekker-Wakker-Weekend! van Jan Rietman (Omroep MAX). Nederland kan tot en met vrijdag 7 november 19.15 uur via nporadio5.nl stemmen op de allermooiste klassiekers uit de muziekgeschiedenis.

Evergreen Top 1000

De Evergreen Top 1000 is te horen van maandag 24 november tot en met vrijdag 28 november tussen 06.00 en 21.00 uur op NPO Radio 5. De uitzending is tijdens deze uren live te zien op de website van de radiozender en op NPO 1 extra. Ook is deze week elke avond de Evergreen Top 1000 Party te horen. Gerja Wolf (EO) en Hijlco Span (KRO-NCRV) genieten in gezellige sfeer na met live muziek van onder anderen Douwe Bob, Tangarine, Bas Ragas en Shirma Rouse.

Stemweek

Tijdens de Stemweek, van zaterdag 1 november tot en met vrijdag 7 november, zijn op NPO Radio 5 alleen echte evergreens te horen. In de Stemweek draait het om muzikale verkiezingen, met onderdelen die bekend zijn van de landelijke verkiezingen zoals exit polls, lijsttrekkers die elk uur een pleidooi houden voor hun favoriet en een ‘hoofd stembureau’ op de stemfinaledag. Het themalied is dit jaar het toepasselijke Listen To The Music van The Doobie Brothers. Veel carillons in Nederland spelen dit nummer op de openingsdag van de stembus en ook later in de week. Zie het overzicht op de site van NPO Radio 5. Orgel Joke heeft een eigen versie van Listen To The Music gemaakt die via de socials te beluisteren is.

Stemfinaledag

Tijdens de Stemfinaledag op vrijdag 7 november staan de hoofden stembureaus Henk van Steeg (EO) en Stefan Stasse (KRO-NCRV) tussen 06.00 en 20.00 uur via exit polls stil bij de ontwikkelingen in de lijst.

Première Party

De volledige lijst wordt maandag 17 november bekendgemaakt tijdens de Evergreen Top 1000 Première Party van 16.00 tot 18.00 uur op NPO Radio 5. Bert Haandrikman (Omroep MAX) en Bert Kranenbarg (KRO-NCRV) nemen tijdens een feestelijke show met publiek en live muziek van Miss Montreal en Timebox de statistieken van de lijst onder de loep. De top 5 wordt dan in alfabetische volgorde onthuld; de daadwerkelijke rangschikking van de vijf hoogst genoteerden maakt NPO Radio 5 bekend op de slotdag van de Evergreen Top 1000 op vrijdag 28 november tussen 20.30 en 21.00 uur.

Televisie

De klassiekers uit de lijst van NPO Radio 5 zijn ook te zien in het tv-programma NPO Radio 5 Evergreen Top 1000 (Omroep MAX). Presentator Bert Haandrikman neemt in vijf uitzendingen de kijkers en het publiek in de studio mee in de popgeschiedenis, met veel muziekclips en leuke weetjes. Elke uitzending is een dj van de radiozender te gast. NPO Radio 5 Evergreen Top 1000 is rond 15.55 uur op NPO 1 te zien van maandag 24 tot en met vrijdag 28 november.

Meer informatie over de Evergreen Top 1000 is te vinden op de website van NPO Radio 5.