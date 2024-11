Tot en met vrijdag 22 november is de Evergreen Top 1000 te horen op NPO Radio 5. De uitzending is elke dag te horen op de radiozender tussen 06.00 en 21.00 uur. DJ-teamDe Evergreen Top 1000 wordt gepresenteerd door Bert Haandrikman, Hans Schiffers, Daniel Dekker, Henk van Steeg, Bert Kranenbarg, Simone Walraven en Erik de Zwart.

Nederlands product

De Evergreen Top 1000 van NPO Radio 5 telt dit jaar 258 nummers van eigen bodem. Dat zijn er twee meer dan vorig jaar en daarmee zet de opmars van Nederlands product opnieuw door. Het aandeel ‘rood-wit-blauw’ in de lijst stijgt al jaren. Alleen in de allereerste editie in 2008 stonden meer nummers van Nederlandse artiesten, 264 indertijd. In de top 20 komen dit jaar twaalf evergreens uit eigen land en dat is één meer dan in 2023. Vijf van de top 20-noteringen zijn van The Cats.

Evergreen Top 1000 Party

In de uitzendweek is van maandag 18 november tot en met vrijdag 22 november elke avond tussen 21.00 en 23.00 uur de Evergreen Top 1000 Party te horen (gepresenteerd door Hijlco Span & Gerja Wolf) met onder meer live muziek en een pubquiz.

Televisie

De klassiekers uit de Evergreen Top 1000 van NPO Radio 5 zijn ook te zien in het tv-programma NPO Radio 5 Evergreen Top 1000. Presentator Bert Haandrikman neemt de kijkers en het publiek in de studio mee in de popgeschiedenis. Muziekclips worden afgewisseld met opmerkelijke verhalen achter songs en artiesten. NPO Radio 5 Evergreen Top 1000 is rond 15.30 uur te zien van maandag 18 tot en met vrijdag 22 november bij MAX op NPO 1.

Meer informatie via deze website. Luisteren kan via DAB+, alle digitale radiopakketten en wereldwijd via Internet.