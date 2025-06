Grand Prix Radio breidt haar team met DJ’s verder uit met de komst van radiopresentator Marcel de Vries.

Combineren met NPO Sterren NL

Vanaf dit weekend, 28 juni, presenteert Marcel de Vries iedere zaterdag- en zondagochtend vanaf 8 uur ’s ochtends de weekend-ochtendshow bij Grand Prix Radio. Hij combineert dit met zijn doordeweekse ochtendshow voor AVROTROS op NPO Sterren NL.

“Mix van humor, gezelligheid en gekke typetjes”

“Marcel de Vries staat bekend om zijn unieke mix van humor, gezelligheid en gekke typetjes – precies wat luisteraars kunnen verwachten in zijn nieuwe weekendprogramma, uiteraard in combinatie met sport en muziek. Als winnaar van de Gouden RadioRing in 2009 én de nominatie voor de felbegeerde radioprijs afgelopen jaar, is hij de perfecte aanvulling op, de ook al recent toegetreden radioreus, Rob van Someren. Hiermee onderstreept Grand Prix Radio opnieuw haar ambitie om verder te groeien met presentatoren die luisteraars weten te boeien. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de transformatie naar een volwaardige sportradiozender. Waarbij de naam Grand Prix Radio langzaam omgebouwd zal worden naar Sport Radio“, aldus de radiozender in een persbericht.

Grand Prix Radio is overal in Nederland te beluisteren via DAB+, online, gratis app, de radiokanalen bij Ziggo en KPN alsmede vanaf 1 september via de FM-frequentie voor de gehele Randstad (en daarbuiten) 97.6 FM.