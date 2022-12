Presentator Marcel de Vries stapt over van de commerciële radiozender RADIONL naar de publieke themazender Sterren NL Radio. Vanaf 2 januari 2023 is Marcel iedere werkdag te horen op Sterren NL Radio met zijn met het nieuwe radioprogramma Marcel in de Morgen voor omroep AVROTROS.

Marcel de Vries

Marcel heeft zin om bij Sterren NL aan de slag te gaan: “Toen AVROTROS mij benaderde om voor Sterren NL een programma te komen maken, kwam dat voor mij op een goed moment”, aldus Marcel. “Ik ben toe aan een nieuwe uitdaging, een andere omgeving. Na 15 jaar radio in de vroege ochtend ben ik verheugd om dat voort te zetten bij Sterren NL. Een prachtige zender die zich sinds de oprichting hard maakt voor Nederlandstalige muziek.”

“Fantastisch”

Joost Strootman, eindredacteur radio bij Sterren NL: “Fantastisch dat Marcel het presentatieteam van Sterren NL Radio komt versterken. We hebben de afgelopen tijd al veel stappen gezet om de zender nog beter te positioneren als de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Ik verwacht dat we met de komst van Marcel een nog betere programmering neer kunnen zetten voor onze luisteraars. Marcel is positief, veelzijdig en een groot talent met hart voor de muziek van Sterren NL“, aldus Joost Strootman.

De volledige programmering van Sterren NL Radio wordt op een later moment bekendgemaakt. De radiozender is te beluisteren via DAB+ en Internet.

Sociale media: