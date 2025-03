RADIONL viert deze week haar 20-jarig bestaan met een speciale Top 1500. De jubileumweek telt af met de Top 1500, een door luisteraars samengestelde lijst met favoriete nummers, die aftelt naar het 20-jarig bestaan op zaterdag 1 maart.

Twintig jaar Nederlandstalige muziek op de radio

Wat in 2005 begon als een regionaal radiostation in Sneek, groeide in twintig jaar uit tot een bekende zender waar Nederlandstalige muziek dag en nacht centraal staat. “Dankzij een trouwe groep luisteraars en een sterke band met artiesten is RADIONL niet meer weg te denken uit het Nederlandse radiolandschap”, aldus de radiozender in een persbericht.

“Trots”

“We wilden een radiostation maken waar Nederlandstalige muziek altijd te horen is Twintig jaar later zijn we nog steeds elke dag in de lucht en dat is allemaal te danken aan onze luisteraars. Dit jubileum vieren we samen met hen, de artiesten en iedereen die onderdeel is van deze mooie reis.”, aldus directeur Nico Silvius.

Hoogtepunt

Op zaterdag 1 maart bereikt de jubileumweek zijn hoogtepunt. Om 10:40 uur bellen is er een interview te horen met Jan Keizer, die in 2005 bij de start van RADIONL aanwezig was. Samen met hem blikt de radiozender terug op twintig jaar Nederlandstalige radio en de impact van het station op de muziekwereld.

De Top 1500 is de hele week te volgen via radio, online streaming, de RADIONL-app en RADIONL.TV – en de slotdag op 1 maart is live te beleven via al deze kanalen. Meer informatie via deze website.