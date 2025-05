De gemiddelde totale kijktijd per week die aan NPO Start wordt besteed is in het eerste kwartaal van 2025 met 23 procent gegroeid ten opzichte van het eerste kwartaal van 2024. Dit bericht de NPO in een persbericht. Dit komt volgens de NPO doordat nieuwe programma’s speciaal voor NPO Start gratis worden aangeboden en er meer programma’s vooruitgekeken kunnen worden, wordt er meer gestreamd op NPO Start.

“Opvallende titels”

Elsa Gorter, Contentmanager NPO Start/NPO 3: “Het eerste kwartaal zijn we begonnen met grote, opvallende titels, speciaal gemaakt voor NPO Start. Denk daarbij aan Ik val niet, ik dans (KRO-NCRV), De Restaurantmoord (KRO-NCRV), Hel of Hotel (EO) en Ik vertrek voor de liefde (AVROTROS). Ik kijk enorm uit naar Dit jaar gaat het lukken (BNNVARA), dat vanaf 19 juni is te streamen op NPO Start. In deze serie maken we kennis met persoonlijke verhalen over fanatieke en bijzondere supporters van verschillende voetbalclubs en krijgen we te zien hoe zij het afgelopen voetbalseizoen hebben ervaren. Een bloedstollender seizoen hadden we niet kunnen treffen.”

Minder lineair

NPO Start richt zich op een generatie die niet meer of minder lineair kijkt en biedt de kijker een zo gebalanceerd mogelijk aanbod. Afgelopen week is Knockout Champs (BNNVARA) gelanceerd. Dit is een NPO Start-doorvertaling van de zeer goed bekeken YouTube-serie Accepteer de Punchline van het kanaal van Supergaande. In juli komt ook de succesvolle YouTube-serie De FOMO Show (KRO-NCRV) naar NPO Start met een voor streaming gemaakte roadtrip door Amerika. Afgelopen september won de FOMO Show nog de Televizier-Ring voor Online Videoserie.

Meer informatie via deze website.