Vanaf 2026 zijn de diverse regionale omroepen ook live te zien via de streamingdienst NPO Start van de NPO. Dit heeft Gouke Moes, de demissionaire minister verantwoordelijk voor mediazaken, besloten.

Zichtbaarheid

Gouke Moes vindt dat de regionale publieke omroepen beter zichtbaar moeten worden en wil derhalve dat de regionale omroepen ook via NPO Start te zien zullen zijn. De regionale omroepen zijn al wel te zien via bijvoorbeeld de streamingdienst NLZIET waar ook de NPO een aandeel in heeft. “Ik vind het een goede zaak dat NPO en RPO in de tussentijd vooruitlopend op deze verduidelijking hun samenwerking verstevigen en voortvarend starten met de technische voorbereidingen om de regiokanalen door te geven via NPO Start. Dit zodat de livestreams van de regio in 2026 beschikbaar zijn op de streamingdienst en regionaal aanbod daar ook (terug)gekeken kan worden“, aldus Moes in een brief naar de Tweede Kamer.

Livestreams

In eerste instantie zal het alleen mogelijk zijn om de livestreams van de televisiezenders van de regionale omroepen te bekijken via NPO Start. Het is mogelijk om uitzendingen tot zeven dagen terug te kijken. Later zullen ook losse programma’s van de regionale omroep worden aangeboden aan de streamingdienst van de NPO.