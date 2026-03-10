Vanaf vandaag zijn de tv-zenders van de regionale publieke omroep beschikbaar via NPO Start. De komst van de livestreams van de regionale tv-zenders was eind vorig jaar al aangekondigd.

“Belangrijke stap”

“Dit is een belangrijke eerste stap om regionale zenders beter vindbaar te maken en lokaal en regionaal nieuws, evenementen, cultuur en sport dichter bij het publiek te brengen”, aldus de Stichting Regionale Publieke Omroep (RPO), de overkoepelende organisatie van regionale omroepen.

Kijken

Het is mogelijk om live te kijken naar de tv-zenders van de regionale omroepen en live uitgezonden programma’s te starten vanaf het begin via de streamingdienst van de NPO. “Hoewel het terugkijken van programma’s zich nog beperkt, zetten we hiermee een eerste stap voor verdere digitale toegankelijkheid van regionale content. Zo werken we aan een pluriform, actueel en relevant aanbod voor iedereen in Nederland” aldus Stichting RPO.

Kijken kan via deze link.